Piden cerrar la investigación a vecinos del barrio Toba

Según sostuvo, ese acta es “un instrumento confeccionado por los mismos policías que tenían interés en evitar su propia incriminación, sin la firma de testigos de actuación cuando las circunstancias no autorizaban prescindir de ellos”. Franceschetti y Brindisi argumentaron que “insertar hechos falsos en un documento público es un delito y el fruto de un delito no puede ser prueba válida en contra de ningún ciudadano”.

Según explicó, junto a la Defensora Pública Adjunta, Susana Brindisi, radicaron esta petición a Bartocci al considerar que “la única prueba de cargo es el acta de procedimiento en la que se incluyeron hechos falsos (supuesta portación de armas, supuesta resistencia a la autoridad) y se omitieron sucesos relevantes (lesiones proferidas por los policías, allanamientos ilegales, etc.) que comprometían la responsabilidad del personal policial”.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Franceschetti sostuvo: “No puede ser creíble que hayan cometido delitos porque no tienen antecedentes penales” y agregó: “No hay pruebas en su contra”. También apuntó al accionar policial: “Se les fue de las manos un procedimiento de rutina por el maltrato que tienen contra estas personas, después hicieron las detenciones y encontraron que uno de ellos tenía pedido de captura”, indicó.

