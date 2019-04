Piden testigos para esclarecer supuesta matanza de animales en barrio Ludueña

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga una supuesta matanza de animales que fueron descartados en un contenedor de barrio Ludueña. Vecinos aseguraron haber encontrado este martes unas 30 cabezas desolladas, semejantes a las de los perros. Sin embargo, desde Fiscalía no hallaron indicios que corroboren semejante versión y piden testigos para esclarecer el caso.

En contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, Anahí, una de las vecinas que se topó con la macabra escena, precisó que los restos de los animales sobresalían de un contendedor de Santa Fe al 4900.

“Me acerqué –continuó– y vi los cráneos al costado del contenedor y cuando abrimos, era todo huesos”.

No obstante, desde el MPA señalaron que la policía no encontró los cadáveres en el contenedor indicado. Tampoco en rellenos sanitarios. Las cámaras de seguridad de la zona no muestran movimientos que coincidan con el descarte de los restos. Y Bromatología negó haber sido notificada sobre alimentos que podrían haber sido realizado con los resto de estos animales.

Al principio trascendió que los restos pertenecían a perros pero al no haber secuestro de restos no se puede corroborar esa versión.