Piñón Fijo respondió a las críticas por suspender un show en Chubut

Piñón Fijo contestó en las redes sociales a quienes lo criticaron por suspender un show en Chubut. El origen fue la carta de una mujer quien le recriminó que haya suspendido su presentación en la provincia por el hantavirus, tras perder a varios familiares por el brote.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, Piñón Fijo publicó un descargo en las redes sociales para contestar a todos los que lo criticaron por cancelar un show que iba a dar en la provincia de Chubut. La suspensión tuvo lugar luego de que se declarara un brote de hantavirus en la región y fallecieran más de 30 personas.

Los comentarios negativos y las críticas por su decisión de no visitar la provincia comenzó cuando Mailén Valle, una mujer que perdió a varios familiares por la epidemia, le escribió una carta rechazando su decisión de no participar de la Fiesta del Bosque en la localidad de Lago Puelo. “A mis hijos o a los de mi hermana fallecida por hantavirus les hubiera alegrado un poco su presencia”, fue el duro descargo enviado al artista.

En respuesta, Piñón Fijo decidió publicar un video en YouTube explicando mejor por qué tomó esa decisión: “Durante todo este fin de semana fui blanco de todas las agresiones, burlas, insultos. Mientras todo eso sucedía, desgraciadamente aparecieron dos casos más que llevaron a 34 la suma de casos en la región, puntualmente El Maitén”, afirmó el famoso payaso en su mensaje.

Y agregó: “Yo les juro que hubiera preferido tener el doble de insultos, sostener el doble de burlas, hubiera querido tener muchos más agravios a cambio de que no surgiera esta última noticia”.

También se refirió a los riesgos que implicaba reunir a tanta gente en un festival con la posibilidad de contagio aún latente: “Los idóneos que entienden de esto y a los cuales he consultado dicen que el tiempo de incubación y el tiempo de contagio de este virus es largo, es amplio. Permitámonos pensar responsablemente: ¿qué pasa si juntamos una multitud y se genera un contagio? Nos vamos a enterar dentro de 30 días, 40 días. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a linchar a los artistas que se prestaron para ser vehículos de contagio?”.

Por último, Piñón Fijo tuvo unas palabras para sus críticos: “A los que no resistan la tentación de insultarme y de agredirme, quiero que sepan que en nuestras redes hemos puesto algunos filtros de palabras con las cuales no estamos de acuerdo para debatir en un ambiente familiar, y mucho más con niños que estén leyendo. A la palabra 'payaso' no la incluimos dentro de este filtro, si bien algunos la usan peyorativamente; yo decidí no incluirla porque estoy convencido de que en este mundo que todos soñamos dejar un poquito mejor para las generaciones que vienen, mi oficio de payaso es mi bandera y mi mayor orgullo”.