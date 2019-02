Pinti criticó al gobierno y Longobardi lo fulminó: “Por ahí no pudo ahorrar"

En una entrevista radial, Enrique Pinti habló sobre sus dificultades económicas y criticó al gobierno nacional. Su punto de visto causó revuelo y el periodista Marcelo Longobardi lo fulminó. Redujo las dificultades de Pinti a una mala administración personal. “Por ahí, no pudo ahorrar”, lanzó.

Pinti había dicho que era la primera vez que “le llegaba el agua al cuello” y se desesperaba con las cuentas, sobre todo, de su prepaga y de los tratamientos por su diabetes.

“Parece más una descripción de un problema personal –opinó Longobardi–. Enrique Pinti ha sido el inventor del stand up en la Argentina, ha llenado temporadas de teatro durante muchísimos años, ha trabajado en TV. Por ahí tuvo problemas en la administración de su dinero y no pudo ahorrar. Puede ser que haya manejado mal su dinero o haya tenido dificultades, con independencia del Gobierno. Politizar esta discusión me parece delirante”.

Pinti había hablado de su economía doméstica, afectada por el alza de tarifas, en el programa ATR que conduce Rodrigo Lussich: “Esta es la primera vez, quizás porque me va peor, y me asusta, no cuando me llegan las boletas de luz y el gas. La prepaga, que yo tengo una prepaga buena, que yo saqué en el año 83 y tengo el mejor plan; me llegaron 39 mil pesos más la insulina que uso”.

“Y lo más raro es tener que soportar que un presidente con mala dicción me diga que estuvimos de fiesta 70 años, que estuvimos de joda; o sea que yo, que tengo 80, debería estar de joda desde los 10 años y yo no vi ninguna fiesta”, disparó.

Y continuó: “Que encima me digan sus funcionarios y toda la gente que a nosotros nos regalaban los servicios, y a mí nunca nadie me regaló nada. Que la luz, el gas o el teléfono fueran baratos o valieran lo que los gobiernos de toda clase nos decían que había que pagar. No era a la gorra, que nos regalaban. Había unas facturas que las elaboraban los gobiernos de turno, y nosotros teníamos que obedecer, porque caras o baratas siempre hubo que pagar porque si no te la cortaban, antes, ahora y siempre. Entonces tener que aguantar que me digan que me regalaban los servicios, me enerva; no solo que me lo diga el Gobierno sino un montón de pelotudos que hablan por televisión y por la radio, y que vos te querés matar, directamente".