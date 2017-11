Política canalla: "Esta CD se ganó el Quini, pero aplicó muy mal los recursos"

Eduardo Macías, ex tesorero de Rosario Central en la gestión anterior, a cargo de Norberto Speciale, cargó duramente contra la dirigencia actual de la institución, a la que señala por haber aplicado muy mal los recursos generados por la venta de "una gran camada, que heredó en un 95%". Y alertó sobre el bajo promedio que les espera en junio.

"No tengo el dato de que la economí está muy bie: todo lo coontrario, tengo el dato de que está muy mal. Si estuviera bien, no habría una deuda de 40 millones de pesos con el Banco Municipal. Eso es indudable. Ni deuda que sigue devengando intereses", dijo el ex dirigente en Zapping Sport.

Según Macías, "el club tuvo el mejor ingreso de su historia; se sacó el Quini 6 y el Loto juntos. Tuvo una camada heredada que fue fantástica, se vendió toda y se aplicaron mal los recursos. Claro que le podemos errar, pero hay que tener humildad y no ser grandilocuente, reconocer cuando se hacen mal las cosas. No es malo pedir una mano. Y le falta eso, no reconocer sus errores".

"En lugar de reconocer los errores, siguen criticando a comisiones anteriores. Pero nadie en la historia tuvo un ingreso como esta comisión. Manejaron 35 millones de dólares nada más que en venta de jugadores, heredados en un 95%. Casi 3.000 mil mollines de pesos en recaudación. Y no sólo que no ganaron nada, sino que el Caribe está destruido, la pileta estuvo tres años cerrada sin abrirse, los baños están desastrosos. Se equivocaron. Pero hay que tener un dejo de humildad", añadió.

Según Macías, "en Central, se terminó la época de la vaca gorda. Ahora vendrá alguna vaquita buena, porque tiene Lovera, Rivas u Ojeda para hacer una diferencia, pero el promedio es acuciante".

"Si vos sacás los 59 puntos del Chacho, cuando llegues a junio te vas a encontrar a 6 o 7 puntos del descenso. Y va a estar abajo de Newell's, con los problemas que tienen ellos. No lo veo bien al futuro de Central", finalizó.