Por la inundación, Central entrenó con ropa particular

"Lamentablemente el predio ha sufrido las consecuencias de la lluvia, pero al nivel de la ciudad, que ha sufrido más. Pero tuvimos que contratar un complejo de canchas sintéticas en Funes. Y como la camioneta de utilería no puede salir, entrenarán con su propia ropa", dijo esta mañana temprano Raúl Broglia, presidente del cub, en declaraciones a Radio Rivadavia.

