Por qué Chamot dejó de ser el coordinador de inferiores canallas

Si bien obviamente no les cayó en gracia, la comisión directiva canalla aceptó y entendió su determinación y decidió que por ahora, en inferiores, queden a cargo Lucas Maggiolo y Alberto Boggio, quienes ya venían trabajando con el Flaco. El balance de Maggiolo de 2016

El Flaco decidió no aceptar la renovación que le ofrecieron los dirigentes, que estaban muy conformes con lo realizado por el ex jugador de la selección. De hecho, este año Central obtuvo la copa Challenger al haber sumado más puntos que todos los demás clubes que compiten en el certamen juvenil de AFA.

La estructura futbolística de Rosario Central sufrirá en 2017 una alteración importante. Es que José Antonio Chamot decidió no continuar en su cargo de coordinador de divisiones inferiores una vez que finalice su contrato, que vence a fin de año.

