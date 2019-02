¿Por qué hoy es el Día Mundial del Cáncer?

La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), nos recuerdan que el 4 de febrero de cada año, está dedicado al Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre el mismo y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

Como todos saben, el cáncer es una enfermedad que desarrolla un proceso de crecimiento incontrolado de células. Hoy la medicina dispone de instrumentos para que un porcentaje elevado de cánceres pueda curarse, utilizando la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, sobre todo si es diagnosticado en etapas tempranas; si bien es cierto que “cada año fallecen en el mundo más de 8 millones de personas a causa del cáncer, también es importante decir que más de 32 millones de seres humanos en el planeta conviven, hoy, con la enfermedad”, sostiene Marcelo Tatángelo, oncólogo clínico y Jefe de Servicio de Oncología Clínica del Sanatorio Británico de Rosario, y agrega: “la palabra "Cáncer", fue, es y será para nuestra sociedad, sinónimo de muerte, sufrimiento y dolor".

La pregunta que nos surge es ¿por qué asociamos cáncer a muerte inminente? “Como médicos oncólogos”, sostiene Marcelo Tatángelo quien fue Presidente de la Asociación de Oncología de Rosario en el periodo 2014-2015; “debemos romper esos mitos y divulgar que con el desarrollo de diagnósticos más tempranos, tratamientos más específicos y menos tóxicos, cada vez son más los pacientes que se curan y hoy en día es raro ver a pacientes en sufrimiento extremo”.

Francisco Queralt es médico oncólogo con más de 50 años en la especialidad, “la aparición del cáncer en un paciente, involucra a toda la familia”, sostiene Queralt y asevera: “leí una vez que cuando a alguien le informan que tiene un cáncer es como que caiga un rayo en un día claro de sol; algo inesperado que produce una gran disrupción, tanto en el paciente como en toda su familia".

"Muchas veces el paciente que cruza la puerta del consultorio por primera vez, viene desesperanzado- continúa el profesional- a ese paciente les debemos dejar en claro que estamos para ayudarlos, para contenerlos, para que sepa que estamos con él de su lado"

"Buscamos cambiarles la desesperanza en esperanza de poder curarse; la esperanza es uno de los factores que aumentan la resiliencia, esa capacidad de reponerse a lago que en principio lo doblegaba. Es la capacidad de recuperarse de situaciones adversas”, afirma Queralt.

¿Qué hacer frente a esta enfermedad?

Para Marcelo Tatángelo, “el acompañamiento del paciente, durante toda la enfermedad, basado en una relación de respeto e igualdad, resaltando lo positivo de todos los avances científicos y atemperando los miedos lógicos de estas situaciones, convierten a estos procesos en más sencillos y eficaces sobre todo si se llevan a cabo en el marco de un trabajo multidisciplinario. Una de las cosas que, creo, hay que hacer es ayudar a la gente a quitarle al cáncer el rótulo de incurable. Es algo que pesa como un mito y sin embargo, cada vez más avanzamos hacia los cánceres curables. Debemos desmitificar la incurabilidad del cáncer”.

Ana Luisa De Palma es psicóloga, psicoanalista y trabaja con grupos de pacientes, acompañándolos en el proceso de su enfermedad y, a veces, en sus etapas finales: “no son pocas las veces que la enfermedad nos orienta hacia nuevas formas de vida; nos conecta con nuestra íntima esencia, nos ubica en la finitud, oportunidad de buscarnos adentro, de transformación que se reflejará en los afectos cercanos de quienes trascurren el cáncer”.

Para Francisco Queralt, “hay una cuestión que debemos ponerla sobre la mesa; el paciente debe tener de su médico la información correcta y, a la vez, un mensaje esperanzador. Si bien es cierto que va a tener que resolver un problema serio. El acceso al conocimiento que el paciente debe tener lo tiene que conducir a apoderarse de su enfermedad, a transformarse en parte de su curación. A asumirlo con responsabilidad. Ese individuo tiene que ser parte del tratamiento".

"El médico tratante -continúa explicando- debe proveerlo de los instrumentos al paciente; debe contenerlo y brindarle apoyo; al participar, empoderado, el paciente sale de su papel de víctima para asumirse parte del problema al que deberá encontrarle la solución, junto a su familia y con el apoyo de sus médicos".

"El paciente tiene que conocer a qué problema se enfrenta. No es el médico el que cura -finaliza ahondando en la temática- el médico le provee instrumentos; lo escucha, lo informa lo contiene; informarlo para él se tome a cargo sabiendo a qué se enfrenta y como abordarlo. Él es parte de su propia curación”.

La psicóloga Ana Luisa De Palma, que trabaja con grupos de pacientes durante las últimas etapas del proceso de su enfermedad, opina que “aún cuando en ocasiones la enfermedad nos conduzca al final de nuestra biografía, el tránsito consciente nos conecta con nuestra dignidad y con la paz interior".

"Es un proceso de transformación permanente, incluyendo a quienes trabajamos y cuidamos a las personas que transitan esta experiencia. Este caminar juntos por este camino es una experiencia apasionante y transformadora”, concluye De Palma.

Francisco Queralt, trae a la charla un trabajo con más de 50.000 pacientes, y afirma que en el mismo “se concluyó que quienes mejor responden son los pacientes que no sólo aceptan su diagnóstico, sino que deciden enfrentar el pronóstico de su enfermedad”. Y agrega: “somos los médicos quienes tenemos que hacerles entender a los pacientes, apoyarlos, darles instrumentos. Nosotros debemos integrar grupos interdisciplinarios de profesionales trabajando juntos ayudando a ese paciente que tiene una enfermedad que lo desafía. Hay grupos de profesionales que trabajan acompañando a esos pacientes en cuestiones que muchos médicos no estamos preparados para hacer. Psicólogos, terapistas del dolor, y otros profesionales, deben integrar estos grupos para ofrecerles a los pacientes toda la ayuda que seguramente ese paciente requerirá en el proceso de su enfermedad, ayudándolo, entre otras cosas, a generar resiliencia, sabiendo que en el intento van a crecer mientras van en busca de su curación”.

¿Los pacientes enseñan? Según Queralt sí y afirma: "muchos he aprendido. De algunos más que de otros. Si queremos humanizar la medicina debemos abrir la cabeza; si no la abrimos no merecemos estar en ese lugar”, concluye.

Ps. Ana Luisa De Palma

Dr. Francisco Queralt