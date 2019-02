La capacitación de agentes culturales es un fenómeno que cada día cobra mayor importancia, tanto para la actividad pública como para el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Esto ocurre en todos los países y con cualquier estado de desarrollo. Los criterios de organización curricular y requerimientos profesionales que se utilizan en la capacitación cultural son tan variados como los contextos sociales que los exigen. Otro tanto ocurre con la formación de quienes son los responsables de la comunicación de las instituciones o de la conducción de los medios de comunicación.

En distintos continentes y aún en diversas regiones se perfilan estilos diversos y aún contrapuestos. No hay duda que el actual proceso de las políticas culturales plantea nuevos caminos en cuanto a las exigencias de planificación, gestión, ejecución y financiamiento. Paralelamente, el componente comunicacional de las políticas culturales resulta cada vez más estratégico para el buen desempeño de los programas y proyectos. Esto ha llevado a los especialistas a vincular más estrechamente a estos dos campos al tiempo que los ha vuelto más productivos.

Esta iniciativa de la FLACSO titulada "Posgrado Internacional Gestión y Política en Cultura y Comunicación" ofrece una formación de posgrado destinada a capacitar agentes culturales del área pública y privada en la necesidad de vincular el sector de cultura y de la comunicación a los demás sectores relacionados con el desarrollo humano (educación, turismo, urbanismo, ciencia y tecnología, etc.) y una particular atención a las técnicas de gestión y de administración culturales (técnicas presupuestarias, marcos legales, recursos humanos, fuentes de financiamiento, etc.).

El Posgrado, que comienza el 12 de abril, está orientado a:

- Administradores Culturales y responsables en áreas de comunicación de todos los niveles de la Administración Pública de la Argentina y de los Estados parte y asociados al Mercosur.

- Integrantes de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la comunicación y la cultura.

- Profesionales, investigadores y académicos que se desempeñan en el ámbito de la comunicación y la cultura.

Más info: Posgrado Internacional Gestión y Política en Cultura y Comunicación