Preinscripción a nuevos cursos de capacitaciones para el trabajo

Este miércoles 29 de agosto se abre una nueva preinscripción a las capacitaciones para el trabajo que brinda la Municipalidad de Rosario. El trámite será únicamente de manera online, a través de un formulario que estará disponible a partir de las 9 en la página web del municipio. Se ofrecen 24 talleres, cuyas clases comenzarán en septiembre. El listado completo de los cursos disponibles puede consultarse aquí.

La inscripción a estas 24 capacitaciones estará disponible para aquellos interesados que actualmente no estén participando de otro curso, no hayan sido elegidos para alguno de los que comienzan a la brevedad o bien los que no quedaron en listas definitivas.

Los cursos involucran una variada oferta de rubros. Hay disponibles capacitaciones de orientación administrativa, gastronómica, textil, cosmética y peluquería, construcción y diversos oficios.

Los cupos son limitados y la inscripción final se realizará por orden de preinscripción. Las listas definitivas se podrán consultar la próxima semana. Las personas que no hayan sido favorecidas quedarán en lista de espera y serán convocadas en caso de que se produzcan vacantes.