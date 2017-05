Previenen sobre el consumo de antiinflamatorios: podrían  aumentar el riesgo de infarto

De todos modos y a la luz de las nuevas evidencias, ¿puede concluirse que los AINE provocan infartos? Pues no. Y es este estudio es de los denominados "observacionales", por lo que como reconocen los propios autores, no se pueden extraer conclusiones del tipo ‘causa y efecto’.

Como explica Michèle Bally, directora de esta investigación publicada en la revista "The BMJ", "dado que el riesgo de infarto agudo de miocardio aparece en la primera semana y parece ser mayor durante el primer mes de tratamiento con las dosis elevadas, los médicos deberían considerar valorar los riesgos y beneficios de los AINE antes de prescribir el tratamiento, especialmente con dosis elevadas".

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son los fármacos más comúnmente utilizados en todo el mundo para tratar la inflamación y el dolor. Unos AINE que, por lo general, pueden adquirirse en cualquier farmacia sin necesidad de receta y que, como ocurre con todos los fármacos, no están exentos de efectos secundarios, algunos muy graves.

