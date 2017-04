Procesaron a Cordera por sus dichos ofensivos contra las mujeres

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente", había dicho el músico durante un charla con casi 30 alumnos de la escuela TEA Arte.

El procesamiento, sin prisión preventiva pero con un embargo de 500.000 pesos, se produjo el último martes y, según informaron fuentes judiciales, todavía no fue apelado por la defensa del ex líder de la banda Bersuit Vergarabat.

