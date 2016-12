Procesaron a Cristina por asociación ilícita

Según publicó Infobae, Ercolini también procesó a al ex ministro de Planificación, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López; y al empresario Lázaro Báez, entre otros.

El juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Fernández por asociación ilícita y le trabó embargo por 10.000 millones de pesos. Es en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral.

