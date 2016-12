Prohíben en el país el uso de jabones antibacteriales

La disposición remite a la resolución conjunta de los Ministerios de Salud y del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que aprobó en 2015 para una "estrategia argentina para el control de la resistencia antimicrobiana".

De acuerdo con el texto, quedan exentos los productos antisépticos tópicos que no requieren enjuague (entre ellos alcohol en gel) y toallitas antibacteriales para manos que se utilizan cuando no se dispone de agua y jabón, según publica docsalud.com .

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo