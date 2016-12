Pullaro: "Hay grupos de policías que operan para que nos vaya mal"

Además, se manifestó en contra de la pena de muerte pero con un argumento muy particular. “La cárcel es peor que la muerte. Veinte o treinta años preso es peor catigo que la muerte”, afirmó.

Además, dijo que después se los cortocircuitos iniciales se trabajó muy bien con la Nación, aunque admitió que no hay nada que indique que llegarán más gendarmes, como pidieron el gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta Mónica Fein.

Eso, aclaró, no sin resistencia interna: “Hay grupos de policías que operan para que a nosotros nos vaya mal, les molesta nuestra forma de conducir la fueza”. Esa forma, explicó, incluye un control exhaustivo a partir del uso de nuevas tecnologías.

Dijo que vivió “momentos muy duros” como ministro de Seguridad, pero que nunca pensó en renunciar. Mencionó particularmente un día en el que hubo cuatro homicidios, entre ellos el de “una nenita de 12 años que fue ultrajada, violada, asesinada . Me impactó mucho y uno siente responsabiliad sobre esos hechos”.

En ese sentido, opinó que no es que haya menos tráfico de droga o consumo. Pero el mismo “está más atomizado como en toda la Argentina”.

Y sostuvo que las grandes bandas narco fueron desbaratadas. “Hoy no se detectan bandas con el poder criminal que tenían Los Monos”, afirmó.

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, trazó su balance del año y dijo que fue díficil, pero se consiguió “contener el delito” y que el mismo empiece a retroceder. Aseguró que las grandes bandas narcocriminales fueron desarticuladas, aunque aclaró que eso no quiere decir que hayan bajado el tráfico y el consumo. Además, se mostró conforme con el desempeño de la policía, aunque advirtió que hay grupos de uniformados que “operan” para que a la actual gestión “le vaya mal”.

