Pullaro: "Los grupos criminales están incómodos con el gobierno provincial"

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, reforzó este martes la hipótesis del gobernador Miguel Lifschitz sobre la intencionalidad política del rebrote del delito en Rosario y atribuyó el aumento de hechos violentos en los últimos días en Rosario a “grupos criminales que están incómodos” con el gobierno provincial.

Luego de enumerar diferentes hechos registrados el pasado fin de semana largo de Semana Santa, el funcionario provincial dijo que se trató de episodios de “una irracionalidad que solo podemos enmarcar en estos grupos criminales que quieren golpear al gobierno de la provincia porque están incómodos con su accionar”.

Consultado por el periodista Sergio Roulier (La primera de la tarde, Radio 2) sobre los nombres de los grupos criminales, Pullaro respondió: “Desde que comenzó nuestra gestión Cantero, Bassi, Alvarado, Funes, Ungaro, Camino, Luis Paz, Baigoría, Villaruel, Mustafá, Los Romero, los Gorditos, los Cuatreros, etc, etc, etc, cada grupo criminal que empezó a asomar la cabeza en la Santa Fe está preso con condenas ejemplares que no hay otras provincias”.

Por otra parte, Pullaro agradeció el ofrecimiento que hizo su par nacional Patricia Bullrich para investigar los hechos delictivos.

“Todo el refuerzo que venga bienvenido sea pero las bandas que cayeron en el último tiempo fueron detenidas por la Policía de la provincia. Con Patricia en particular hemos trabajado muy bien”, dijo el ministro de Seguridad.

“Lamento que cuando se acercan las elecciones algunos candidatos utilicen la seguridad como slogan”, indicó Pullaro.