¿Qué clase de criatura somos?, de Noam Chomsky

Sinopsis

«Probablemente el pensador más influyente de nuestro tiempo… Una poderosa síntesis de sus ideas clave.»

Howard Gardner, Premio Príncipe de Asturias

«Una clase magistral impartida por un maestro; si alguien me preguntara qué hacen exactamente los académicos, señalaría este texto y diría sencillamente: ahí lo tienes, exactamente esto.» The New York Times

Este libro aborda los aspectos fundamentales que definen nuestra condición humana: la exclusiva capacidad para el lenguaje, la naturaleza y los límites de la mente y las posibilidades del bien común en la sociedad y la política.

Mediante un estilo preciso exento de tecnicismos, Chomsky examina en profundidad cincuenta años de desarrollo científico en el estudio del lenguaje, esbozando cómo su propia obra ha tenido repercusiones en la concepción de los orígenes del lenguaje, la estrecha relación entre lenguaje y pensamiento y su eventual base biológica. Chomsky analiza cómo nuevos descubrimientos han superado lo que en el pasado parecían presunciones muy problemáticas. Asimismo, explora el ámbito y los límites evidentes de las capacidades cognitivas humanas y lo que nuestra mente es realmente capaz de investigar a la luz de la historia de la ciencia, la reflexión filosófica y la percepción actual.

Pasando del ámbito del lenguaje y de la mente al de la sociedad y la política, concluye con un examen exhaustivo y una defensa filosófica de la postura que define como «socialismo libertario», demostrando su crecimiento conceptual a partir de nuestro pasado histórico y su inmediata relación con temas de actualidad.

Editorial Ariel