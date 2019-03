¿Qué diferencia hay entre una crisis de ansiedad y un ataque de pánico?

La OMS define como las "plagas del siglo XXI", a las patologías asociadas a la ansiedad. En ese marco, los Ataques de Pánico son uno de los trastornos más frecuentes en el mundo entero: aparecen de improviso y producen una sensación muy parecida a la muerte -quienes lo padecen sufren los mismos síntomas de un paro cardíaco-. Afectan tanto a hombres como a mujeres y condicionan cada vez más la vida de miles de jóvenes.

Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres de cada diez personas en el planeta sufren en la actualidad de Trastornos de Ansiedad, lo que representa una cifra alarmante y sin precedentes. En la Argentina, más de 6 millones de personas ya padecen algún tipo de síntoma, y alrededor de un millón sufre concretamente el Trastorno de Pánico. Lo más grave es que las cifras van en aumento. Es por eso que se habla de una pandemia característica de este tiempo, signado por la velocidad y la hiperexigencia.

- ¿Cómo se trata la crisis de ansiedad o el llamado ataque de pánico?

- El tratamiento consta de dos patas; una la pata farmacológica; y la otra que tiene que ver con la terapia cognitiva-conductual. Por eso es de mucha importancia que la persona afectada pueda ser informada de qué se trata; los pacientes con esta patología nos llegan con un estado de desesperación al consultorio porque no saben qué les pasa; saben que algo tienen pero no saben qué; y esto es muy angustiante. Lo primero que hacemos es trata de explicarles y que nos entiendan que no va a morir de eso que ellos tienen, y experimentan, y sufren. Que lo que tiene son eso: síntomas y que esto no implica que esa persona esté enferma de su corazón o de sus pulmones. Le explicamos que vive un estado de excitación corporal donde todos los sistemas están hiperexcitados y eso da la aparición de los síntomas que siente y por los cuales experimenta angustia. Esta sola explicación les da mucha tranquilidad ya que comprendió que esos síntomas que tiene no son producto de una enfermedad grave.

Luego de esta información, tratamos de darles una medicación para ayudarlos a salir de las crisis. Hoy en día disponemos de medicación de acción inmediata, presentación de comprimidos sublinguales que hacen que el principio activo del fármaco se absorba rápidamente por la saliva. Si logramos sacarlos de las crisis de angustia, de los ataques de pánico es algo muy alentador.

A esto agregamos medicación con el fin de ayudar a regular las causas básicas de la ansiedad, recurrimos a medicamentos que ayudan a equilibrar y regular ciertos neurotransmisores que están desequilibrados con lo cual su sistema nervioso comienza a equilibrarse; evitamos que no se dispare lo que lleva a la persona a un control de sus síntomas y por último le enseñamos a la persona a enfrentar por sí mismas a las situación que producen ansiedad, por ejemplo incorporando técnicas que le ayuden a enfrentar esos ataques como son técnicas de respiración abdominal técnicas de respiración propias del yoga, técnicas cognitivas para que puedan controlar el pensamiento que es el gran disparador de ansiedad y angustia; ya que por ser pensamiento creemos que es una gran verdad y es sólo nuestro pensamiento, lo que aumenta la desesperación de paciente que aumenta su ansiedad. Nuestros pensamientos tienen la potencialidad de traducirse en síntomas físicos.

Por ejemplo cuando sentimos miedo nuestro cuerpo acusa el impacto y se expresa generando síntomas. Partamos de la base que muchas veces manifestamos miedo ante cosas que no son reales; pero el miedo así provocado está presente. Están en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Por eso nosotros a través de la terapia cognitiva enseñamos a las personas a controlar el miedo; ya que el miedo es el generador principal de las crisis de ansiedad.

- ¿Cómo funciona la respiración en el momento de la crisis de ansiedad?

- Lo basamos en un principio científico que nos señala que en las situaciones de ansiedad, el ser humano tiende a hiperventilar, por la activación del sistema nerviosos neurovegetativo involuntario, que nos lleva a respirar por minuto más sin darnos cuenta; al aumentar la frecuencia de la respiración, se incrementa la entrada de oxígeno al organismo el que llegado un momento hace que nuestro cuerpo acuse el exceso de oxígeno. Nuestro organismo lo siente como que nos falta el aire, ya en esas circunstancias, e cerebro le da una orden al pulmón para que respire más lento; allí las personas sentimos que nos falta el aire y la sensación de desasosiego que le sigue que nos hace creer que estamos cercados por la muerte. El mismo exceso de oxígeno nos hace sentir pesadez en la cabeza como un embotamiento; mareos, taquicardias. Por eso al practicar en esos momentos la respiración abdominal, más lenta y más profunda, se produce un equilibrio de gases y eso lleva a que el mecanismo que produce todos esos síntomas se controle.

Esta respiración es tan efectiva como tomar un ansiolítico. Las personas cuando confían en esta técnica y en su médico y lo practican logran un excelente resultado logrando salir de los momentos de crisis que son tan angustiantes, pudiendo llegar a reducir en esos pacientes la ingesta de psicofármacos.

“Cuando estamos frente a un paciente con pánico lo ayudamos a salir lo más rápido posible porque es un estado de mucha carga de angustia que da un alto nivel de sufrimiento”, concluye el doctor Ernesto Yoldi.