¿Qué es aconsejable hacer antes de la aparición de várices?

Las varices, ante un cuadro de venas dilatadas que, generalmente, requieren indicación quirúrgica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "son dilataciones de las venas que con frecuencia resultan tortuosas". En algunos casos, además de molestas, pueden desembocar en trastornos más graves como la flebitis (las piernas se inflaman) o los coágulos sanguíneos.

Cuando además de la dilatación de la vena, la sangre que circula por ella tiene un trayecto retrógrado (tiene reflujo), es decir, presenta hipertensión venosa, el paciente padece insuficiencia venosa crónica.

Esta información nos llevó a consultar al doctor Armando Schapira, médico especialista en flebología, a quien preguntamos:

¿Qué se le dice a una mujer de treinta años que lo consulta en esta época de calores y cuenta con antecedentes en su familia de integrantes que padecieron y padecen de várices?

Si esa mujer viene por control pero carece de signos y síntomas de várices, tiene que pensar que cuenta con muchas posibilidades de contraer enfermedad venosa. Esa mujer está en condiciones de gestar lo que puede favorecer que se le desencadene una patología venosa.

Mis recomendaciones: que no aumente de peso, que haga actividad física regularmente, media hora cuarenta cinco minutos cuatro veces en la semana; pero que no haga nada de impacto como correr y cargas con pesas en las piernas; que si tiene que estar mucho tiempo de pie o sentada por cuestiones laborales que use sistemáticamente las medias de ajuste o contención.

Debería consultar a un especialista para que la chequeen ya que hay muchas personas que no tienen manifestación pero que están empezando a hacer una insuficiencia venosa

¿Cómo hacen ustedes para poder ver debajo de la piel?

Contamos con dos métodos prácticos; el eco doppler que permite ver las venas de mayor calibre más profundas que forman parte de la red venosa subdérmica que están en íntimo contacto con las telangiectasias. Este sistema venoso debe ser estudiado porque el 15% de personas que no tienen signos no síntomas, pero aun así están desarrollando una enfermedad venosa; en esa instancia podemos tomar medidas preventivas para retardar su aparición visible.

¿Esta época del año aumenta la incidencia de los síntomas venosos en las piernas?

Claro que la tiene. Cuando comienza el verano con sus temperaturas elevadas, las venas como cualquier vaso y como cualquier cuerpo, se dilatan, lo que facilita la aparición de las “arañitas” que de este modo se ponen de manifiesto.

¿Qué beneficios se puede obtener de tomar mucho líquido?

Siempre es conveniente ingerir entre 2 y 3 litros de agua por día aunque no tengamos ninguna patología; ya que estar hidratado estimula al riñón que purifica al organismo y depura. Mucho líquido aumenta el volumen de sangre lo que favorece el retorno venoso, etc.

¿Si la mujer que los consulta tiene un grado incipiente de várices qué comino siguen?

Todo depende del tipo de circulación que esa paciente tiene. Muchas veces aparecen venas que se dilatan pero que no son várices. A esas venas no las tocamos para nada. Pero si tiene características que en los estudios nos marcan que esa vena no está funcionando bien, allí comenzamos el tratamiento.

¿Y en qué consiste?

Depende del tipo de patología. De dónde está localizada. Existen una serie de parámetros que debemos tener en cuenta para indicar tratamientos.

La patología venosa se clasifica según un criterio consensuado internacionalmente que nos indica que de acuerdo al grado de evolución que tenga la patología estudiada se mide del 0 al 6 que coincide con la aparición de la úlcera venosa que es la patología más importante que nosotros atendemos.

Entonces, dependiendo de cuál es el estadio que cursa la paciente que examinamos, del 1 al 6 el flebólogo elige el tipo de tratamiento que va desde las medias elásticas, pasando por el tratamiento de las arañitas con escleroterapia o láser y llegando a la cirugía y por fin al tratamiento muy complejo de la úlcera venosa.

¿Las várices tienen recidivas?

Pueden volver a aparecer. Nosotros tratamos a una enfermedad venosa en un determinado sector. El sistema venoso tiene un largo recorrido de cientos de miles de kilómetros dentro de la red venosa. Y son muchas las venas que pueden estar dañadas o pueden dañarse en distintos trayectos.