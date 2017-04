Qué es el stealthing, una peligrosa moda sexual

Por su parte la experta británica Tracey Cox explicó en el mismo medio que existe "una enorme diferencia entre acceder a practicar sexo con condón y acceder a hacerlo sin él. En el primer caso se trata de sexo con protección, mientras que el segundo caso te expone a las enfermedades de transmisión sexual como el VIH que pone en peligro la vida, o los herpes crónicos, así como un embarazo no deseado".

La autora de la investigación contó que desde 2013 tenía ganas de estudiar el fenómeno porque se dio cuenta de que muchas de sus amigas habían pasado por esta situación y dijo al HuffPost que "con este estudio trata de luchar contra las formas de abuso que no están consideradas como violencia sexista, pero que están arraigadas en la misma misoginia y falta de respeto".

Un informe escrito por Alexandra Brodsky para el Columbia Journal of Gender and Law demuestra el creciente uso de esta peligrosa práctica entre la comunidad heterosexual y la homosexual.

Desde hace un tiempo comenzó a circular por internet o través de las redes una moda o tendencia sexual para probar en la cama llamada stealthing. La prática es considera peligrosa e ilegal porque no cuenta con el consentimiento de ambas partes.

