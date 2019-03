¿Qué hacemos este sábado?

A las 22 Tincho Zaragoza presenta: 61 Minutos de Stand Up. Tincho Zaragoza presenta su show unipersonal “61 minutos de stand up”. El comediante rosarino hace un recorrido por su material de humor stand up. Tincho es padre separado de una hija adolescente, tiene un trabajo en “cosas de internet” que nadie sabe bien que es y lleva sus vivencias, obsesiones y observaciones al stand up, compartiendo con humor su particular mirada del mundo. Se viene presentando desde hace 6 años en Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Paraná, Tucumán y otras ciudades. Blackmore Bar, Sarmiento 384.

A las 18 Obra de títeres En el banco de la plaza. Presentación del grupo Gurú. Organiza Titiriteros Rosarinos. No se suspende por lluvia. Entrada: a la gorra. Lugar: Complejo Astronómico Municipal. Diario La Capital 1602.

A las 21 Milongas de los sábados. Presentación de DJ Daniel Lancero + Dúo Quique Gule y Gustavo Sordeli. Centro Cultural Casa del Tango. Illia 1750. Entrada gratuita.

A las 21 Función de Danza para Manuel. Un homenaje del Grupo Quintaescencia al gran músico y compositor Manuel de Falla. Un espectáculo para disfrutar del flamenco con música en vivo. El Grupo Quintaescencia es una agrupación de arte y baile flamenco. En 2010 y 2011 presentaron la obra Esencia de mujer, y en 2012 y 2013 Rojo, que estuvo en el escenario de la Sala Mayor de la Ciudad de las Artes – Córdoba. Además, Rojo participó de la programación de la Celebración Anual de la Danza de Rosario en 2013. En 2014 estrenaron Entre luces y sombras... flamenco, y en 2015 y 2016 Plaza mayor. Actualmente presentan en los escenarios su quinto espectáculo Danza para Manuel. Teatro La Comedia. Mitre 958

A las 21.30 El Hereje (el silencio de Dios). Inspirada en El gran inquisidor de F. Dostoyevski. Actúan: Alejandro Perez Leiva, Raúl Marciani. Asistencia de dirección y maquillaje: Marcela Espíndola Galante. Dirección: Carlos Romagnoli. Centro Cultural La Escalera, 9 de Julio 324

A las 22 The Jumping Frijoles hacen el Match. Una competencia creativa y humorística entre dos equipos de actores, en la que los espectadores intervienen con sus propuestas y eligen quien es el ganador. Se realizan diferentes tipos de improvisaciones que incluyen géneros cinematográficos (Película de Terror, Película de Acción, Película Policial, Película Romántica, Película de Época, Cine Mudo, etc.), formatos televisivos (Telenovela, Venta Directa, Zapping de TV, Crítico de Arte, etc.), y estilos narrativos (Cuento Ilustrado, El novelista, Elige tu propia aventura, etc.). Mendoza 930