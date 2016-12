Qué hacer para no subir de peso en Navidad

Cuidate con la bebida: al margen de evitar el abuso de alcohol, y no consumirlo si vas a conducir, las bebidas suelen contener exceso de calorías vacías. Si vas a comer de forma abundante, no bebas también de forma abundante.

Desayunar siempre: muchos eligen no comer nada cuando se levantan para compensar todo lo que ingerirán más tarde. Lo único que se logra con esta “estrategia” es que en la tarde estés hambriento, por lo que terminarás comiendo mucho más de lo pensado.

Para que esto no nos pase, sin que tampoco caigamos en el extremo de no comer nada, se pueden seguir una serie de consejos.

