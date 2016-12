¿Qué hacer si se trabaja en un “edificio enfermo”?

Por otra parte, es vital mantener una temperatura consistente a lo largo del día, permitir la entrada de luz natural, proteger el ambiente de los ruidos de la calle y minimizar los ruidos interiores, como los producidos por maquinaria. No hay que olvidarse tampoco de limpiar con frecuencia las superficies para reducir la acumulación de polvo.

Pero más allá de que uno no desempeñe sus tareas laborales en un edificio con certificado ambiental, siempre pueden hacerse mejoras, señaló. Entre ellas está ventilar y aumentar la cantidad de aire limpio y fresco que circule por el espacio cerrado.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo