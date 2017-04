Qué hay detrás del ataque a balazos en la zona roja de la terminal

Fuentes policiales indicaron a Rosario3.com que hay investigaciones en curso sobre trata de mujeres y venta de marihuana y cocaína en ese pool. Aparentemente, se trata de una incipiente banda de la zona que no tiene una "gran estructura".

