"¿Qué necesita un cerebro para estar sano?". Oscar Alexenicer médico neurólogo y neurocirujano, sostiene que esa una pregunta difícil "porque es difícil definir qué es estar sano. La felicidad es un estado transitorio, que es estar sano. Estar deprimido o excitado por demás no es estar sano. La estabilidad emocional es cambiante. Uno no puede estar en un estado de “normalidad” porque sería lo ideal. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, vivimos una serie de acontecimientos. Durante el sueño además suceden cosas, que serían la continuidad de la vida diaria que uno lleva, pero que están camuflados los hechos, las personas o los personajes que interactúan en el sueño.

La importancia del sueño

Soñar se sueña siempre, que lo recordemos o no es otro tema. El soñar es imprescindible para la vida, hay estudios realizados. Hace aproximadamente 40 años, con una tecnología muy precaria, hacíamos pruebas sobre el sueño REM y no REM con ratas. Le aplicábamos un electrodo a nivel cerebral y con un polígrafo registrábamos las ondas cerebrales que nos decían en qué momento del sueño estaban. Poníamos una fuente con agua con una plataforma y cuando el animal estaba en el sueño REM, le dábamos una descarga eléctrica y se caía al agua.

Era un poco cruel, pero ante el reflejo condicionado que fue el famoso Pavlov que lo definió, se determinó que cuando el animal aprendió que cuando soñaba tenía la descarga, no soñaba porque tenía temor a esto, y al cuarto o quinto día fallecía. En aquellos en los que se los despertaba en el momento del no REM, no les pasaba nada. Lo que era imprescindible para el animal, y por ende para el ser humano si lo extrapolamos, es el soñar. Por eso cuando no dormimos durante mucho tiempo después dormimos más porque tenemos que recuperar lo que no soñamos. El cerebro necesita el soñar, por eso hablamos de una continuidad de la vida. Todavía se sigue estudiando por qué; si bien se ha avanzado, todavía nos queda mucho por conocer e investigar."