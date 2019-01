¿Qué pasó? Pampita anunció que se separó de Pico Mónaco

Pampita y Pico Mónaco ya no están más justos. La separación fue confirmada por la misma modelo a través de su cuenta de Twitter a dos meses de la reconciliación. “No funcionó”, sostuvo.

De acuerdo a lo que informó el sitio de El Trece, a principios de diciembre del año pasado, Ángel de Brito mostró unas fotos de Carolina Pampita Ardohain y Juan Pico Mónaco juntos en un evento en Palermo. Así se confirmaba la reconciliación de la pareja.

Días después, la modelo y el ex tenista recibieron 2019 en Uruguay. Todo parecía ir sobre ruedas. Sin embargo, a casi dos meses de haberse dado una nueva oportunidad, la ex jurado del Bailando anunció que no va más, a través de su cuenta de Twitter.

"Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones", escribió Pampita.