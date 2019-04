Qué premio: Carina Zampini y Christian Petersen se besaron

Un beso inesperado. El programa de este miércoles de El gran premio de la cocina se llamó Especial casamiento y la consigna fue que los equipos rojo y verde armaran el menú de una boda.

Es por eso que Carina Zampini condujo con un vestido de novia de Claudio Cosano, Juan Marconi fue el padrino, Felicitas Pizarro, la madrina, y Christian Petersen ofició de novio.

Al parecer, Zampini y Petersen se tomaron el juego en serio. Al momento de cortar la torta que había preparado el team verde, la conductora pidió hacerlo junto a Petersen y posaron para una foto.

Cuando Zampini se estaba retirando del lugar, Petersen fue por más. "¿Y el beso?", reclamó.

La “novia” no dudó un minuto, volvió sobre sus pasos y le tomó la cara al “novio”. Le estampó un beso que fue festejado por todos. Petersen no escondió su emoción: "¡Vamos, se me dio! ¡Qué día feliz!", manifestó.