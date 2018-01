¿Qué se recomienda comer durante las altas temperaturas?

La Argentina ocupa el tercer puesto en el ranking latinoamericano de productos procesados con conservantes. Estos alimentos tienen alto porcentaje de sodio, grasa, y elevados niveles de azúcar, lo que favorece la aparición cada vez más temprana de enfermedades metabólicas, además de estar directamente relacionados con el sobrepeso.

En el ranking de países con más cantidad de personas obesas, Argentina se ubica en los primeros puestos. Marcela Marchegiani, licenciada en nutrición y presidente del Colegio de Graduados en Nutrición 2da Circunscripción, recomienda -para prevenir enfermedades y hacer frente al sobrepeso y la obesidad- consumir alimentos frescos, hacer actividad física, reducir el consumo de azúcar y sal, e incrementar el consumo de agua.

“Cuesta mucho cambiar hábitos; también los alimentarios. Nosotros, por eso, no prohibimos. Sólo tratamos de hacerle entender al paciente los beneficios de comer conscientemente. Y me refiero a la forma de comer, masticando hasta triturar bien los alimentos. Haciendo descansar los cubiertos en el plato entre bocado y bocado”, dijo.

¿Qué se recomienda comer en esta época?

Somos conscientes que en esta época se ingieren alimentos con alto contenido graso y calórico, lo que estaría desaconsejado por las altas temperaturas que debemos soportar. Como contra la tradición cuesta mucho ir, recomendamos comer pequeñas porciones y no repetir platos. Siempre las cantidades deben ser medidas. El día siguiente hacer una dieta liviana con bajo contenido calórico y de grasas, aumentando el consumo de verduras y frutas. También hay que ingerir agua, por lo menos dos litros en el día.

¿Todos deberían seguir esta dieta?

Insisto con verduras y frutas porque además de proveer las dosis de vitaminas, proveen agua que el organismo demanda diariamente y sobre todo en esta estación. Y esta dieta debe tenerse en cuanta para las dos edades: niños y personas de la tercera edad que son los extremos etarios que más sufren las consecuencias de las altas temperaturas como las que estamos soportando en estos días.

¿Qué precauciones se deben tomar?

La verdura tiene que estar muy bien lavada. Cuando se la compra y la llevamos a la heladera, cuidar que no esté en contacto con carnes no cocidas para evitar la contaminación cruzada. Debemos tener presente la necesidad de preservar la cadena de frío para los alimentos cocidos o crudos que tengamos en casa. Y no consumir ciertos alimentos cuando tengamos dudas sobre la vigencia de la cadena de frío ante los cortes del fluido eléctrico.

¿Qué les recomiendan a los adultos jóvenes que los consultan por sobrepeso?

Nosotros no acostumbramos prohibir ningún alimento, sino intentamos que esa persona que nos consulta aprenda el valor de los alimentos y a comer. El acto de comer demanda de aprendizajes y es lo que tratamos de hacer en nuestros consultorios. Lo importante en esta época es sentarse a comer y no privarse de qué comer, pero hacerlo en porciones pequeñas y no repetir los platos, para volver apenas se superan estas fechas a una dieta de bajo volumen calórico y de bajo contenido de grasas. No sólo tratamos de enseñarles a comer sino también les enseñamos a elegir. Además les recomendamos que salgan del sedentarismo. Este esquema es básico y se lo puede aplicar a cualquier persona independientemente de la edad.