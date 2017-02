Rara, como reflexiva: la foto con mensaje de Charlotte Caniggia 

“Recuerda solo se vive una vez”, escribió la ex participante de Bailando por un sueño.

Charlotte Caniggia pasa sus días en Carlos Paz, donde protagoniza la obra Abracadabra. Sin embargo, no todo son tablas y luces de escena para la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis, también hay tiempo para reflexión en el jaccuzzi mientras postea en Instagram.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo