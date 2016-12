Recuperaron un auto y elementos robados en violenta entradera

Los asaltantes se llevaron también 40 mil pesos y 1.500 reales, que no fueron recuperados.

Este viernes por la tarde fue noticia una violenta entradera cometida por delincuentes en una casa de familia de Dean Funes al 8200. Este sábado, la Policía informó que encontró el auto robado y en su interior hallaron electrodomésticos y equipos de comunicación que utilizaba la banda. No se recuperó el dinero en efectivo que se llevaron. Los ladrones habían actuado uniformados y fuertemente armados. Incluso una de las víctimas relató que portaban una ametralladora.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo