Reforma constitucional: cómo será la consulta en medio de la elección

Este fin de semana el gobierno provincial firmó con el Tribunal Electoral un “convenio de colaboración” para la consulta popular no vinculante sobre reforma constitucional a realizarse el 16 de junio próximo, en medio de las elecciones generales provinciales, municipales y comunales. En este marco, se dió a conocer la forma en que se instrumentará. El abogado constitucionalista Domingo Rondina advirtió que se trata de una práctica que pone en riesgo las garantías del proceso electoral.

El convenio, de acuerdo a lo que publicó El Litoral, comprende una serie de puntos que establacen el modus operandi. Los puntos principales indican que se habilitarán mesas sobre la consulta en locales de votación (escuelas) diferentes a las mesas de los comicios, ubicadas en un espacio contiguo. Estas mesas tendrán sus propias autoridades titulares y suplentes cuya lista elaborará el mismo Ejecutivo. Otro punto indica a transmisión del dato de la consulta podrá hacerse a continuación de la transmisión del escrutinio del acto eleccionario.

En declaraciones al programa Radiópolis, conducido por Roberto Caferra en Radio 2, el abogado constitucionalista Domingo Rondina, cuestionó la iniciativa. “El problema es de sentido común, el Derecho Constitucional en todas las legislaciones establece que las consultas no tienen que hacer con las elecciones porque pueden afectar el acto electoral”, empezó y reforzó: “Es grave e implica una afectación del proceso”.

“En las escuelas habrá otras mesas, no se sabe si son 8 mil mesas con 8 mil urnas con sus autoridades, es un despliegue. El convenio dice que vas a ir votar y te van decir si querés participar en la consulta con un voto por el sí o por el no”, precisó y cuestionó: “Lo más grave es la cláusula 7ª, totalmente ilícita porque señala que la persona que no vaya a votar puede dirigirse igual a la mesa de consulta cuando es obligatorio votar. Que se prevea que no se cumpla con la votación es ilícito, es preocupante”.

Por otra parte, consideró: “El Código electoral prohíbe que haya boletas que no sean de las elcciones en la mesa y acá va poder poner boletas de la consulta” y sumó: “Otra regla sostiene que no se puede hacer otra cosa que el escritinio de la elección y acá se permite y se prevé transmitir informáticamente juntos”.

“Y lo más grave –apuntó– es que no puede haber personas en la elección que no sea autoridad de mesa y acá se permite que Lifschitz designe personas de su confianza para explicarle lo de la consulta. Por lo que en cada mesa habrá una persona hablando con votantes sobre algo que no tiene que ver con la votación”, terminó.

Los puntos del convenio

El gobierno provincial se encargará exclusivamente de la provisión del padrón para la consulta, el cual estará separado del padrón que se utilizará para la elección de futuras autoridades. El mismo Poder Ejecutivo congeccionará y proveer el padrón especial para extranjeros, fuerzas de seguridad y personas privadas de libertad.

Para el ciudadano, la constancia de emisión de opinión en la consulta será distinta de la expedida por el Tribunal Electoral tras el sufragio.

En el convenio se determina también que el gobierno confeccionará una lista de autoridades titulares y suplentes de las mesas especiales referidas a la consulta y las comunicará al Tribunal, órgano que se encargará de verificar que ninguna de esas autoridades hayan sido designadas como autoridad de mesa.

El Tribunal Electoral instruirá a las autoridades de mesas para que informen a los votantes de que pueden participar, si así lo desean, en la consulta popular no vinculante, indicándoles la ubicación de las mesas. Mientras tanto, el gobierno provincial capacitará a las autoridades de las mesas especiales para que expliquen claramente a los participantes de la consulta los alcances, objeto y naturaleza voluntaria.

El Poder Ejecutivo y el Tribunal Electoral también acordaron sobre los locales de votación en los cuales se habilitarán mesas sobre la consulta, mensajes diferentes a las mesas de los comicios, pero estarán ubicadas en un espacio contiguo. El gobierno provincial proveerá las urnas para depositar la opinión de la consulta, urnas claramente identificadas “para evitar cualquier posibilidad de confusión”.

En cuanto al elector, previo a depositar su voto en las urnas de las elecciones provinciales y municipales, podrá dirigirse a la mesa especial donde recibirá la boleta de la consulta e ir al box de votación. Se aclara que quienes sólo deseen participar en la consulta popular se dirigirán directamente a la mesa respectiva.

El escrutinio se hará en cada mesa y se aclara que la transmisión del dato de la consulta podrá hacerse a continuación de la transmisión del escrutinio del acto eleccionario. La transmisión de datos se hará en actas separadas.

En el convenio, el Tribunal Electoral tendrá bajo su responsabilidad el despliegue y repliegue del materia electoral correspondiente mientras que el gobierno asumió la responsabilidad exclusiva por la custodia las urnas correspondientes a la consulta popular no vinculante.