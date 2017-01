Reforma de las ART: desde la CTA no descartan paro

Con todo advirtió que para que el decreto avance, se necesita “complicidad sindical” y “la CTA no será cómplice”.

“Macri tomó un atajo –se quejó– cuando le conviene va al congreso, y cuando no no va”.

Si bien reconoció que la ley de ART no es buena, para Micheli modificarla vía decreto no era el camino.

“Desde el año pasado que le debemos un paro a (el presidente Mauricio) Macri”, disparó el líder de la CTA quien aseguró –en contacto con Radiópolis– que las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores no han mejorado en todo este tiempo, a contramano de las declaraciones del mandatario. Y encima ahora –advirtió– se suma un DNU que “empeora” esta situación “a favor de los empresarios y en detrimento de la salud y seguridad de lo trabajadores”.

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Pablo Micheli, anticipó que desde la entidad y otras organizaciones sindicales presentarán una denuncia de inconstitucionalidad contra el decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Además, en contacto con Radio 2 Micheli no descartó realizar un paro en febrero.

