Regresaron a Trípoli los pasajeros del avión secuestrado en Malta

Los ciudadanos libios que viajaban en el avión que fue secuestrado y desviado el viernes a la capital maltesa regresaron en la madrugada de este sábado al aeropuerto de Maitiga, en Trípoli, informó la agencia oficial WAL. El avión de la compañía Afriqiyah Airwais, con 117 personas a bordo, fue secuestrado el viernes por dos libios que lo desviaron a La Valeta, donde tras varias horas de negociaciones liberaron a las personas y se entregaron a las autoridades locales. "Los pasajeros llegaron a primera hora de hoy (por este sábado) a bordo de un avión de la aerolínea Afriqiyah Airwais y se encuentran en buen estado de salud", indicó la fuente a la agencia EFE. La aeronave, un Airbus A-320 de la compañía libia Afriqiyah Airways, había despegado en la mañana desde la ciudad de Sebha, capital de la provincia meridional del país magrebí, con destino a la capital, Trípoli, pero a medio camino los secuestradores -que aseguraron ser seguidores del asesinado lider Muammar Kaddafi y estar armados con granadas- forzaron al piloto a desviar la ruta hacia Malta. Poco después del aterrizaje en la isla mediterránea, los secuestradores fueron liberando en grupos a los 111 pasajeros y los 7 tripulantes de la nave, para luego rendirse, ser arrestados y permanecer ahora bajo custodia de las autoridades maltesas, según confirmó el primer ministro de ese país, Joseph Muscat. El enviado especial de la ONU para Libia, Martin Kobler, expresó a través de la red social Twitter su satisfacción por el resultado "pacífico" de la operación de liberar a los rehenes y rindió homenaje a las autoridades por sus esfuerzos. Por su parte, el jefe de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Unión Nacional libio, Hasan Uanis precisó que 25 pasajeros del avión son artistas y escritores que viajaban desde la ciudad de Sebha para participar en un foro literario que comienza este sábado en Trípoli. A bordo del avión viajaban 111 pasajeros, entre ellos 82 hombres -2 de ellos los secuestradores-, 28 mujeres y un niño, además de los 6 miembros de la tripulación y no 7 como se había anunciado en un primer momento. Voceros de seguridad indicaron que uno de los secuestradores es Musa Shaha, quien ondeó dentro del avión la bandera verde libia que existía en la época del antiguo régimen. El segundo secuestrador es Ahmed Ali, ambos son conocidos por haber creado el partido político "Al Fatih al Yadid" (El nuevo conquistador), el nombre que Kaddafi dio al mes de septiembre, durante el cual dio un golpe de estado en 1969, con lo que esa palabra se relacionaba con su llegada al poder. La fuente agregó que los secuestradores pretenden difundir las ideas del partido "tanto en el interior como en el exterior del país". Por su parte, los medios malteses barajan la tesis de que los secuestradores pretendían reclamar la liberación de Seif al Islam, hijo del dictador y condenado a muerte por su vinculación con la represión que siguió al levantamiento popular armado en febrero de 2011, que desembocó en la caída del régimen de Kaddafi en octubre de ese mismo año.

