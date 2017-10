Regulan el uso y la tenencia de celulares en las cárceles

El gobierno provincial tomó dos medidas esta semana con respecto al servicio penitenciario. A la regulación del uso de piletas en algunos pabellones en algunas cárceles se sumó otra para la tenencia y utilización de los teléfonos fijos y celulares de los internos.

Según informó la periodista Ivana Fux (Radio 2), la resolución 7/2017 de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, firmada el 30 de septiembre, pretende regular el uso tanto de los teléfonos fijos en las unidades penitenciarias como de los celulares. Como "regla general" estarán prohibidos los celulares aunque habrá excepciones siempre que el preso tenga buena conducta y no sea considerado de "alta peligrosidad".

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro expresó en contacto con la prensa que "todos los presos tienen derecho a tener comunicaciones" y agregó que en todos los penales debería haber "teléfonos públicos". Es decir, la norma busca garantizar el derecho a través de la telefonía fija.

No obstante, la resolución plantea excepciones. Los internos que tengan buena conducta y no sean considerados de "alta peligrosidad" podrán acceder a celulares y a computadores siempre que sea monitoreado el uso y que sea con fines pedagógicos. También podrán tenerlo cuando en el penal no haya acceso a la telefonía fija.

"En función de cómo está la telefonía fija y su atrasado, no hay en todos los pabellones teléfonos fijos. A través de pautas determinadas algunos presos pueden tener celulares. No en todos lados ni donde están alojados los presos de alta peligrosidad, donde hay inhibidores de señales", señaló.

"Se pretende no tener problemas", dijo Pullaro en relación al acceso que tienen algunos internos a celulares desde los cuales siguen cometiendo o planeando delitos. El jueves de la semana pasada, la Policía Federal allanó la celda de la cárcel de Coronda en la que estaba Ariel Máximo "Guille" Cantero por una causa donde está sospechado de haber organizado secuestros extorsivos –uno llegó a consumarse–.

Sanción

Según agregó la periodista Ivana Fux, si se comprueba que el interno usó el celular para “cualquier otro fin que no sea la comunicación lícita con sus familiares y allegados, o para comunicarse con su defensor, se procederá de inmediato al traslado de establecimiento o pabellón, sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias y penales que pudieran corresponder”.

La tenencia clandestina de celulares será considerada “falta grave”. En ese caso, se aplicarán las sanciones que reglamentariamente se establezcan para este tipo de faltas.

Los celulares estarán a cargo de un Jefe de Sección Correccional, quien tendrá un registro de autorizaciones, facilitará su uso en los días y horarios que se establezcan, administrará el sector de depósito e informará sobre cualquier irregularidad que se observe. Según la norma, la utilización de celulares “no podrá darse dentro del pabellón”.

Los internos deberán registrar los números telefónicos que fueran a utilizar, y éstos serán puestos a disposición de la Policía, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.