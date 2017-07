Removieron por decreto a director kirchnerista del Banco Central

Por decreto, el gobierno nacional removió de su cargo a Pedro Biscay, uno de los directores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Biscay había sido desigando en 2014 por el ex ministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof, durante la presidencia de Cristina Fernández. Lo echaron por “mala conducta”.

El decreto 571/2017 con la remoción fue publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

“Remuévese del cargo de Director del Banco Central de la República Argentina al señor D. Pedro Martín Biscay por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, reza el texto en cuyos considerandos se explica que “existen variados y consistentes elementos de juicio que determinan la violación de la Carta Orgánica” del BCRA por parte de Biscay.

Este miércoles, una comisión bicameral del Congreso emitió un dictamen no vinculante, en el que no obstante se señala que “las actitudes” de ahora ex director “no se compadecen con las obligaciones de su cargo y que afectan el marco de legalidad del Banco Central y los objetivos constitucionales del mismo”.