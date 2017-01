Renovaron la amenaza de tormentas fuertes para la región

También los portales especializados Windguru y The Weather Channel indican lluvias a lo largo de este domingo.

Las tormentas y los alertas previos no dan tregua a la región en estas últimas semanas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado a la tarde, y renovó a las 20.30, un nuevo parte por "tormentas fuertes" para una amplia zona que comprende al sur y al centro de Santa Fe, golpeado por un temporal el martes pasado y otro los días posteriores a Navidad.

