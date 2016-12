"Represor vip": piden que Fariña vuelva a una prisión común

El escrito recuerda además que “hace exactamente un año que dispuso el cierre de la unidad de Campo de Mayo y el traslado de todos los acusados de crímenes de lesa humanidad a la cárcel del municipio bonaerense de Marcos Paz, al argumentar que no existen las condiciones de seguridad necesarias para evitar fugas”.

Para las abogadas de la APDH, “asegurar el efectivo cumplimiento de las prisiones no es optativo para el tribunal, sino obligatorio". "Lo contrario -aclaran-, significaría en la práctica una nueva versión disfrazada de legalidad, de las leyes de impunidad".

Asegurar el efectivo cumplimiento de las prisiones no es optativo para el tribunal, sino obligatorio"

Además de investigar la verdad histórica y reparar a las víctimas y familiares con una condena ejemplar, las abogadas señalaron que el cumplimiento de la sentencia es tan importante como esos pasos. “Qué mensaje se le da a la sociedad si los responsables de genocidio, de los peores delitos contra la humanidad, no están en una cárcel sino en un espacio vip”, explicó Durruty.

