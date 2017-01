Rescatan a una mujer y a su hija, encerradas en condiciones inhumanas

"El lugar no tenía baño ni agua corriente, y la joven y su hija vivían en una pieza pequeña con tachos que usaban para realizar sus necesidades", describió.

Los efectivos intentaron ingresar, pero una mujer identificada como la madre del joven aseguró que en la vivienda "no pasaba nada", y no dejó ingresar a la policía. Horas más tarde, agentes de la comisaría 5 de Paraná regresaron al lugar y escucharon llantos de una mujer, por lo que "corrieron una cortina y hallaron a una joven semi desvanecida y en estado de abandono" junto a una nena y, al intentar ingresar, "notaron que las puertas que eran de lata estaban electrificadas", relató el comisario Walter Ziegler.

El personal policial fue alertado este viernes a la tarde a través de un llamado al 911, por lo que arribó a una casa ubicada en un pasillo entre las calles Colobrán y Andreu, en la capital entrerriana, ya que los vecinos denunciaron que la mujer y su hija "no salían hace más de un mes y medio".

