Rescate en el circo

En esta nueva aventura estarán los personajes junto a sus amigos del bosque y también se conocerá a un nuevo integrante, Igor, un supuesto cazador de estrellas que deseoso de encontrar al nuevo talento de su circo decide llevarse a Oso. Luego de lágrimas y abrazos, Oso parte hacia un nuevo mundo de aventuras y aplausos. Pero las cosas no son lo que parecen y Masha y sus amigos necesitarán de la ayuda de todos para salvar a Oso de los verdaderos planes de Igor.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo