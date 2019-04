Reutemann se definió “neutral” en las Paso de Santa Fe

El senador santafesino, Carlos Alberto Reutemann, aseguró que es neutral en relación a las elecciones primarias en Santa Fe y, a nivel nacional, advirtió que retornar al kirchnerismo “sería un error”.

El ex gobernador es conocido por su economía de palabras, incluso figura entre los tres senadores que no expresaron ni una palabra en el recinto junto al ex presidente Carlos Saúl Menem y la santiagueña Blanca Porcel de Riccovelli, según publicó el medio Parlamentario.com. Sin embargo, de vez en cuando brinda alguna entrevista y se vuele noticia. Esta vez, habló con Cadena 3 sobre las elecciones en Santa Fe y a nivel nacional.

Consultado acerca de a quien apoya en la votación presidencial, respondió: “Seguramente no apoyaría al gobierno anterior jamás pero vemos cómo viene el tema de las elecciones. Yo apoyé a Mauricio Macri, necesitábamos un cambio, estábamos a la par de Venezuela o peor pero volver para atrás sería un gran error”, señaló y agregó: “Es un panorama difícil predecir lo que puede pasar”.

Acerca de su postura en relación a las elecciones primarias abiertas de Santa Fe, observó: “Me mantengo más bien neutral, absolutamente. Voy a seguir la campaña, ver cómo terminan las Paso pero teóricamente me mantengo neutral”.

El senador, dos veces gobernador de Santa Fe y ex piloto de Fórmula 1, consideró en diálogo con Cadena 3 que Argentina está pasando un momento "extremadamente difícil", con un Gobierno con alta inflación y pérdida del poder adquisitivo. "Cuando recibieron la administración, les dejaron una pelota envuelta en celofán que cuando la abrieron encontraron una gran serie de problemas. Este Gobierno no hizo las enormes reformas estructurales que debió hacer. Tomó prestamos para financiar el déficit fiscal y en abril del 2018 se produjo la fuerte devaluación y se quedó sin prestamos del exterior para seguir financiando el déficit", opinó.

"El Lole", que este 12 de abril cumplió 77 años, recordó el serio tumor en el hígado que sufrió hace dos años, por el que tras una operación en Estados Unidos contó que se salvó "por un milímetro". En ese sentido, revivió: "Le pegué en el palo, corrió por la línea, pegó en el otro palo y salió afuera. Fue complicado, me costó recuperarme, pero me salvaron. Hoy dos años y medio después puedo estar festejando y agradezco mucho".

Sobre los horizontes económicos, consideró que todos están "muy esperanzados con el campo", que es el único sector que produce "dólares genuinos" para un Gobierno "desesperado" por tenerlos. Remarcó así que la contribución impositiva del agro "es enorme".