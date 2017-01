Revelación: qué famosa dijo "me gustaría tener sexo en una playa"

Sobre el deseo y el objeto mucho se ha dicho y escrito. Pero el entorno no siempre ha tenido tanta prensa.

Quizás en tren de enmendar ese rezago o empujada por la charla, una conocida modelo reveló en el entorno que elegiría para cumplir con su deseo. Ante la pregunta, respondió: "Me gustaría tener sexo en una playa, donde no haya gente".

Para más datos, habló del vestuario: "Me encanta usar tanga".

La confesión llegó por boca de la ex Gran Hermano María Paz Delgado que, además de la vida y esas cosas, se refirió a su ex parejas.

"Si tengo que elegir entre el Chino Darín y Del Potro me quedo con el Chino porque es un genio, un divino y un caballero. Además, cumplí mi fantasía sexual con él", dijo al programa radial El Show Del Espectáculo".

"Estoy soltera por ahora, pero muy bien. La verdad que este año me encantaría estar en el Bailando, a todas nos ayuda, me vendría genial", se postuló sin ponerse colorada.