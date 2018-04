Como intérprete, compositor y productor, Richard Marx cuenta con cerca de tres décadas de carrera con innumerables titulares. Con más de 30 millones de discos vendidos mundialmente, la historia se inicia de la mano de su álbum debut Richard Marx que llegó al #8 del chart Top 200 de Billboard, y generó cuatro singles Top 5 incluyendo “Hold On To The Night” y “Don't Mean Nothing” que le valió una nominación al Grammy como Mejor Intérprete Masculino de Rock.