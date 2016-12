Robaron 350 mil pesos de autoservicio de Funes

Delincuentes robaron en un conocido autoservicio de Funes, ubicado en la Ruta 9 a la altura de la garita 18. Con datos precisos, sustrajeron 350 mil pesos, balanzas y computadoras. Además, se llevaron el disco con las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio, para que no dejar registros de quiénes actuaron.

