Robaron la casa de Ramón Díaz en Nordelta

Sin embargo, fuentes judiciales y de Nordelta aseguraron que por el momento no hay nada concreto respecto a la identidad del sospechoso.

La casa del ex técnico de River queda justo en diagonal a la otra casa del mismo barrio que había sido asaltada la madrugada del domingo último por delincuentes que también forzaron una ventana y robaron dinero y algunas joyas.

Actualmente la casa no está habitada, ya que Ramón Díaz se encuentra trabajando junto a su hijo como técnico del club Al-Hilal de Arabia Saudita.

Sin embargo, el hombre dijo no saber si llegaron a robar algo o no, ya que el resto de los objetos de valor quedaron intactos en el lugar.

La casa que posee el ex técnico de River Plate, Ramón Díaz, en Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, fue asaltada por delincuentes que ingresaron tras forzar una puerta lateral y violentaron una caja fuerte, por lo que ya son seis los robos denunciados durante el fin de semana de Navidad en ese barrio cerrado, informaron fuentes policiales.

