Robaron una camioneta y al huir chocaron contra un motociclista

Robaron, huyeron pero no sólo fueron atrapados sino que chocaron a un motociclista. La saga policial comenzó este sábado a la mañana en Presidente Quintana al 400, continuó en bulevar Seguí y terminó en Manantiales y Quintana.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo