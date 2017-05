Robo, choque y persecución policial en zona oeste

Según fuentes oficiales, el robo ocurrió este lunes feriado en Valparaíso y Presidente Perón. Allí fue comisionado un móvil policial que vieron cómo los sospechosos escapaban a toda velocidad por Perón. Sin embargo, no llegaron lejos. Un auto se les cruzó y ambos terminaron en el suelo. Uno de ellos, Jonathan M. de 18 años, fue arrestado inmediatamente, en tanto su cómplice, Brandom Z. de 21, logró correr unas cuadras hasta que finalmente también lo detuvieron.

