Roque Narvaja dejó instrucciones para hacer canciones inolvidables

Antes de presentar "Instrucciones para madurar", el cantante Roque Narvaja pasó por el estudio de Radio 2 para compartir los pensamientos y sensaciones que nutren las canciones de su último disco. Vecino de Fisherton y piloto de aviones, el músico que forma parte de la génesis del rock nacional y brindó al cancionero nacional temas inolvidables, también se refirió a la desaparición del jugador santafesino Emiliano Sala.

Este viernes a las 19, en el centro comercial de Rioja y Presidente Roca, el creador de “Yo quería ser mayor”, “Menta y Limón”, “Santa Lucía” para mencionar algunos de sus “hits”, presentará a su público su última producción. “Tener edad no quiere decir ser maduro”, advirtió desde un principio su postura de separar años con tener algunas cuestiones más o menos resueltas en la vida. En diálogo con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), recorrió algunas de las canciones que integran el disco que al parecer compuso de un tirón. “Si no tengo una idea, no me siento y cuando me siento traigo canciones del pasado, como si fueran calefones viejos que arreglo”, comparó.

“El deseo cuando se motoriza, es genuino”, consideró en relación a lo que hay detrás de las canciones que se convierten en entrañables ritmos, esos que la gente se adueña.

“Las canciones que duran tantos años son así porque uno se ha preocupado por ser verdadero y útil”, sostuvo al respecto y prefirió no identificar sus canciones predilectas: “Son como hijos, uno no señala si quiere a un hijo más que a otro”, observó.

Narvaja, con cientos de anécdotas en clave musical reunidas en sus discos, se mostró genuino. “He hecho canciones espantosas, que me dan vergüenza pero uno rescata las ganas de mejorar”, manifestó sin vueltas, en medio de recuerdos personales, algunos románticos, que fue mezclando con experiencias artísticas.

Sus días son plácidos. Radicado en Rosario, en el barrio Fisherton junto a su familia, el cantante reconoció que aún hoy entrena en mejorar su técnica con clases. “No tengo los agudos que tenía”, apuntó y reveló que en un momento tuvo un “problema grave con la voz por no cantar”. “Me había olvidado de cómo hacerlo y me puse a estudiar”, agregó.

Otro vuelo

Narvaja estuvo en el cielo. En el real, de nubes, sol y lluvias. Arriba, en aviones que él mismo conduce. Desde su condición de piloto, compartió su opinión en relación a la desaparición del avión en el que viajaba Emiliano Sala, el jugador de fútbol santafesino. “Para mí el avión se engeló, es invierno, hay lluvias a mil quinientos metros. Las condiciones no eran favorables, no tendrían que haber salido”, destacó y aseguró: “El avión era un señor avión con motorazo”.