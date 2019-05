Roy: “Quiero ser intendente para terminar con el caos que hay en Rosario”

Con fuerte hincapié en restablecer el control y el orden en Rosario, el candidato a intendente por Cambiemos, Roy López Molina, presentó en el Salón Metropolitano un paquete integral de medidas para llevar adelante en la ciudad, basado en tres ejes: Seguridad, Integración e Innovación.

“Quiero ser intendente para terminar con el caos que hay en Rosario. Hay barrios que en determinadas horas del día parecen tierra de nadie y los rosarinos están librados a su suerte, porque el Municipio ha perdido el control de la calle”, sostuvo López Molina y agregó: “Estamos en emergencia en seguridad y sin duda es por la falta de decisión política de quienes hoy representan al Frente Progresista, que no han sabido brindar soluciones y en cada elección, intentan convencernos de que las tienen”.

Para el candidato de Cambiemos, la Secretaría de Control y Convivencia de los últimos gobiernos locales “han sido un fracaso” y en ese sentido remarcó “la preocupación de los vecinos de Oroño y Lamadrid, que conviven a diario con picadas clandestinas” y la situación de los comerciantes, que “están cansados de los robos bajo la modalidad de mecheras”. También mencionó “la falta de control que sufren los vecinos que tienen que padecer ruidos molestos de boliches y pubs”, y “los cientos de motos que circulan sin patente”.

“Es vital encarar el problema del caos y el desorden que sufrimos hoy todos los días en la ciudad, para que se cumplan las reglas. Quiero y voy a trabajar para que todos los rosarinos podamos vivir realmente en paz”, aseveró y añadió: “El intendente tiene la responsabilidad de hacerse cargo y darle solución a este problema, y ése es el compromiso que asumo frente a todos los rosarinos”, aseguró López Molina.

Ciudad Integrada

Entendiendo a la integración como un conjunto de políticas públicas, el candidato a intendente reconoció que la actual gestión municipal “trabajó en una descentralización administrativa en los distritos”, pero criticó que lo hizo “sin promover el desarrollo comercial y social de los barrios”.

Para ello, propuso expandir la red de metrobuses, restructurar la red de transporte nocturno, instalar sistema inteligente de semaforización, mejorar red de ciclovías; crear nuevos policlínicos de segundo nivel, nueva base del SIES y servicio de transición entre niñez y adultez para enfermedades crónicas, guardias 24 horas y líneas de atención.

También anunció que desarrollará un corredor verde en Avenida Circunvalación, pondrá en valor los actuales espacios verdes y la regeneación ambiental y urbana de los arroyos Saladillo y Ludueña, realizará un plan de forestación para llegar al millón de árboles en 2030, construirá una planta de tratamiento de residuos áridos y promoverá líneas de créditos para pymes que utilicen materias primas secundarias y procesos limpios, entre otras medidas.

Ciudad innovadora

López Molina consideró que Rosario “tiene que ser reconocida por la innovación, la creatividad y por el potencial de su gente” y para ello, adelantó que desde la Municipalidad “voy a acompañar a todos los emprendedores brindando mejor eficiencia en los trámites, asesoramiento, capacitaciones y financiamiento público-privado”, así como también, remarcó, “impulsando la radicación de nuevas industrias mediante la ampliación del suelo productivo”.

Para finalizar, López Molina manifestó: “Quienes forman o formaron parte de este gobierno municipal les aseguro que no van a poder resolver los problemas que no se atendieron hasta ahora. Rosario necesita una verdadera evolución. Si me acompañan, estoy preparado y tengo el equipo para asumir ese compromiso. Voy a dar todo por Rosario”.