Salta al 1800: hace 15 días que la luz “va y viene”

El sector céntrico comprendido entre las calles Salta, Jujuy, Moreno y Dorrego registra, desde hace unos 15 días, largos lapsos de tiempo sin energía eléctrica. Los vecinos aseguran que no obtienen respuestas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Mujeres embarazadas y adultos mayores tienen que subir y bajar muchos pisos en los edificios de la zona.

Este martes, los afectados hablaron en el programa De 12 a 14 (El Tres) y describieron los perjuicios que padecen “todos los días”. Un hombre que se acercó al móvil advirtió que llevaba “30 horas sin luz”.

En el edificio ubicado en Salta al 1840 “una chica embarazada que tiene que subir y bajar nueve pisos con una panza de 8 meses”, contó una mujer entrevistada por el periodista Daniel Amoroso.

Y agregaron que “una mujer en sillas de ruedas que también vive en un piso alto”.

Los vecinos realizaron el reclamo en la EPE, que días atrás mandó una cuadrilla al lugar. “Algo hicieron porque ahra en los tres primeros pisos hay energía, pero en los otro no”, indicaron.

Una mujer que vive en el tercer piso comentó que “recién vino la luz, durante muchas horas no tuve heladera, tengo toda la comida descompuesta”.

“Hemos hecho el reclamo pero no tenemos respuestas; no nos dicen cuánto va a durar esta situación”, se quejaron. “Hemos tenido que tirar la comida, hay mucha gente que no puede trabajar porque necesita la electricidad”, coincidieron los perjudicados.