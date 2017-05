Salud Pública y Facultad de Psicología articulan formación de acompañantes terapéuticos

El acompañante terapéutico trabaja con pacientes con patologías de salud mental realizando un vínculo entre su tratamiento específico y su inserción en la vida comunitaria. Un acompañante terapéutico acompaña, contiene, ayuda al paciente a insertarse en lugares donde de manera individual no lo puede hacer.

